Dunningen Mehr als 90 Teilnehmer bei 72-Stunden-Aktion

Voller Tatendrang begannen wir mit einem kreativen "Brainstorming" und sammelten Ideen. Letztendlich entschieden wir uns für eine Boulebahn, Palettensofas und einen schönen neuen Zaun. Am Donnerstagabend wurde noch viel Zeit für die Planung aufgewendet, aber am Freitag konnten wir dann mit der praktischen Arbeit starten.

Die Teilnehmer wurden in mehrere Teams eingeteilt, die für einen bestimmten Bereich zuständig waren. Neben "Team Palettensofa", "Team Zaun" und "Team Boulebahn" gab es auch das Küchenteam, ein Team für die Aktionszeitung und ein Team für das Abschlussfest sowie ein Team zur Spendenbeschaffung.

Es sind die eigenen Erfahrungen im Team und dann wieder in der Gemeinschaft, bei Impulsen oder dem gemeinsamen Essen, die das "72-Stunden-Aktionsgefühl" jedes Teilnehmers prägen. Im Nachhinein ist es dabei noch beeindruckender, wie reibungslos die verschiedenen Teams Hand in Hand zusammenarbeiteten und einander unterstützten. Ein Merkmal dieser Gemeinschaft war auch, dass die Fahrräder einiger Teilnehmer zum Allgemeingut wurden und immer im Einsatz waren.

Für mich persönlich gehörte während der ganzen Aktion aber auch das Wissen dazu, dass diese Erfahrungen nie wieder kommen wird und wir deshalb einfach den Moment in vollen Zügen leben und genießen müssen.

Besonders für alle Teilnehmer war der Besuch des CDU-Landtagsabgeordneten Stefan Teufel, des Dunninger Bürgermeisters und Schirmherrn Peter Schumacher und von Pfarrer Barth, die sich im Interview mit der Aktionszeitung alle sehr begeistert über das Projekt, die Intergenerationalität und das Engagement der Jugendlichen äußerten.

Am Sonntagmorgen gestaltete die Pfarrjugend den Gottesdienst in Dunningen mit. Anschließend ging es in den Endspurt, damit alles bis zum Abschlussfest fertig wird.

Um 16 Uhr eröffneten Bürgermeister Peter Schumacher, Pfarrer Oliver Dresen und unsere Organisatorin Fabienne Erath den gelungenen Platz, in dem sie das 72-Stunden-Abtrennband durchschnitten und nach dem Segen von Pfarrer Dresen die erste Partie Boule spielten.

Stolz zeigten die Teilnehmer ihren Eltern ihr gelungenes Projekt, um dann dankbar für alle Erlebte nach Hause zurückzukehren.