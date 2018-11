Dunningen Mann stürzt von Gerüst: Schwer verletzt

Dunningen - Schwer verletzt wurde nach Angaben der Polizei ein 52-jähriger Mann, der am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr bei Spachtelarbeiten an der Decke in einem Privathaus in der Dunninger Adlerstraße von einem Gerüst gestürzt war. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Rottweil gebracht.