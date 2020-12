Dunningen Manche schlaflose Nacht verbracht

Auch bei ihm habe Corona Spuren hinterlassen. Eigentlich neige er nicht dazu, die Probleme, mit denen er im Rathaus beschäftigt ist, mit nach Hause zu nehmen, sagt Schumacher. Man müsse in seinem Beruf nach Feierabend gezielt abschalten können, um am nächsten Tag wieder fit zu sein, ist er überzeugt. In diesem Jahr sei ihm das nicht immer gelungen, wie er zugibt.

Apropos Krisenbewältigung: In diesem Zusammenhang lobt er die Zusammenarbeit mit dem Kreisverband des Städte- und Gemeindetags, dem alle 21 Städte und Gemeinden im Kreis Rottweil unter dem Vorsitz des Dornhaner Bürgermeisters Markus Huber angehören. Schumacher ist einer seiner Stellvertreter. Dieses in der Öffentlichkeit weitgehend unbekannte Gremium habe in der Krise seine enorme Bedeutung als wichtiges Instrument der Koordination bewiesen und habe sich dabei sehr gut bewährt. So sei es möglich gewesen, die Verordnungen des Landes auf einer soliden gemeinsamen Basis umzusetzen, lobt Schumacher seine Kollegen.