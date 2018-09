Dunningen Lustige Singrunde hoch über dem Stausee

Dank des Einsatzes des Rollstuhlfahrer-Busses und unter tatkräftiger Mithilfe gelangten die reiselustigen Senioren wohlbehalten auf ihren Sitz und konnten bei der Fahrt den Blick in die Landschaft genießen. Zwar empfing sie am Stausee in Schömberg ein Regenschauer, doch ging es sowieso auf kurzem Weg erst in die Gastwirtschaft Waldschenke, wo alle Kaffee und Kuchen oder andere Getränke genossen. Ohne die Unterstützung der Ehrenamtlichen und Angehörigen wäre ein solcher Ausflug mit den Bewohnern nicht machbar. Dazu gehört bereits die Mithilfe beim Weihnachtsmarkt, über dessen Verkauf der Ausflug finanziert wird. So sind Vroni Jäckle und Monika Maser, zwei ehemalige Mitarbeiterinnen, schon beim Weihnachtsmarkt engagiert und waren auch beim Ausflug wieder mit dabei.

Mit Hans Benner und Ernst Bühler waren nicht nur zwei Begleiter dabei, die kräftig mit anpackten, sondern die auch ihre Akkordeons im Gepäck hatten. Und diese mitsamt Liederheften wurden nach dem Kaffee ausgepackt. Eine lustige Singrunde mitsamt Klatschen und Schunkeln belebte die Runde.

Bei inzwischen sonnigem Himmel warfen die Bewohner aus St. Veronika auch einen Blick auf den Stausee und spazierten oder rollten mit Hilfe ihrer Begleiter durch das Miniaturdorf und das Tiergehege, wo es viel zu sehen und zu streicheln gab. Auf der Rückfahrt machte man in Rottweil noch einen Abstecher zum neuen Testturm, so dass die Senioren seine Dimensionen vom Boden aus bestaunen konnten.