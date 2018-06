Dunningen Löschwasser sorgt für Erfrischung bei den Zuschauern

Festtagsuniformen sorgen für schöne Bilder

Neben zahlreichen Feuerwehren mit Abordnungen der Jugendfeuerwehr nahmen auverschiedene Musikvereine aus dem Umkreis teil. Außerdem gingen einige Vereine aus Dunningen im Umzug mit.

Der Schwerpunkt lag jedoch auf den verschiedenen Feuerwehren, die in Festtagsuniform und im Gleichschritt ein beeindruckendes Bild abgaben. Viele historische Feuerwehrfahrzeuge fuhren im Umzug mit, manche von ihnen erfrischten die Zuschauer mit Löschwasser oder ließen ihre Sirenen erklingen. Besonders war dabei eine historische Drehleiter auf der Feuerwehrmänner aus Villingendorf sogar einen Handstand machten. Am Ende des Umzugs zogen die Fahnenabordnungen ins Festzelt ein, wo der Tag bei musikalischer Unterhaltung ausklang. Beim Festzelt gab es außerdem ein Kinderprogramm. Die Kinder konnten sich entweder in der Hüpfburg austoben, Basteln oder das Löschen nachspielen und üben.