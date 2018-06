Dunningen Löschwasser sorgt für Erfrischung bei den Zuschauern

Dunningen (mh/psh). Die Sache war "Top Secret", und erstaunlicherweise blieb sie es auch bis zum Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Einsatzabteilung Dunningen. Bisher hatte die Abteilung Dunningen noch keine eigene Fahne. Dies ließ Steffi und Deborah Hils nicht ruhen. Das wäre doch ein passendes Geburtstagsgeschenk zum Festakt am Freitagabend. Sie suchten Gleichgesinnte und zahlreiche private Sponsoren unterstützten die Fahnenbeschaffung finanziell. Auch viele Vereine und der Vereinsring Dunningen-Lackendorf in Person von Wolfgang Gerst halfen mit. Und so war die Überraschung perfekt. Volker und Steffen Hils waren perplex. Nun konnte die Abteilung Dunningen den Festzug mit ihrer neuen Fahne anführen, die Pfarrer Hermann Barth im Gottesdienst am Sonntagmorgen weihte. Der dritte Tag des Jubiläumsfests zum 150-jährigen Bestehen der Dunninger Feuerwehr wurde am Sonntagmorgen um 9 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt eingeläutet. Nach dem Mittagessen im Festzelt eröffnete der Schützenverein Dunningen mit Kanonenschüssen den großen Festumzug. Um 13.30 Uhr setztet sich der Festzug in Bewegung. Die Umzugsstrecke führte von der Schulstraße weiter über die Haupt- und Rottweiler Straße zum Festzelt auf der Wehle-Wiese und wurde von zahlreichen Besuchern gesäumt.