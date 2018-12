Dunningen Lächelnd gegen Logo-Langeweile

Die Dunninger Firma Hitcom war im Frühjahr beauftragt worden, ein neues Gemeindelogo zu entwerfen. Modern will die Gemeinde künftig rüberkommen, alle Ortsteile optisch quasi unter einen Hut bekommen.

Michaela Krauter von Hitcom hatte sich, so mussten die Gemeinderäte in mehreren Sitzungen einräumen, viele Gedanken gemacht. So sollte deutlich werden, dass Dunningen im Grünen liegt, aus drei Ortsteilen besteht und die Eschach mitten durch den Ort fließt, kommentierte Krauter ihren Entwurf den Gemeinderäten. Herausgekommen ist ein stilisiertes Gesicht, das den Betrachter freundlich anlächelt.

Ein etwas dickerer Punkt in der Mitte symbolisiert das Zentrum der Gemeinde, nämlich Dunningen-Ort. Satellitenartig umkreisen die beiden Ortsteile Seedorf und Lackendorf dieses Zentrum auf einer blauen Kreisbahn, die die Eschach nachempfinden soll.