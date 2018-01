Dunningen Kinder und Jugendliche begeistern ihr Publikum

Dunningen-Lackendorf (jr). Der 18. Kindernarrensprung der Freien Narrenvereinigung Mittlerer Schwarzwald, an dem alle Mitgliedszünfte der Vereinigung sowie auch Gastzünfte am Wochenende teilnahmen, wurde professionell von der doch kleinen Lackendorfer Baronen-Gilde unter der Regie von Narrenchef Alwin Staiger und Gremium vorbereitet und durchgeführt. Geschätzte eintausend Besucher säumten die Umzugsstrecke in der Dunninger Straße, um einen närrischen und farbenfrohen Kindernarrensprung mit über 600 Teilnehmern zu sehen.