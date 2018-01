Am Dreikönigstag in Lackendorf zogen nach dem feierlichen Hochamt, zelebriert von Pfarrer Oliver Dresen, zwölf Sternsinger von Melanie Fecker in vier Gruppen aufgeteilt, von Haus zu Haus und schrieben den Segensgruß 20-C+M+B-18 an die Haustüren. Die Abkürzung steht für "Christus Mansionem Benedicat", und bedeutet "Christus segne dieses Haus". Foto: Reichert