Dunningen Kinder melden Bewaffnete an Schule

Dunningen - Aufregung gab es am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr an der Eschachschule in Dunningen. Eine Frau hatte sich beim zuständigen Polizeirevier Schramberg gemeldet, und sie berichtete, dass ihr Kinder erzählt hätten, mehrere Männer im Alter um die 25 Jahre mit "echten Waffen" gesehen zu haben, die sich an der Schule aufhielten.