Dunningen Jugendvereinigung Seedorf spielt Werbespots nach

Das Video ist Teil der diesjährigen Vorschau auf die Seedorfer Herbstnacht. Die JVS erwartet am Mittwochabend mehr als 1000 Besucher in der Turnhalle, um ab 20 Uhr in den Feiertag zu feiern.

Bereits seit 2010 veröffentlicht der Verein Comedy-Videos zur Ankündigung, in denen die Mitglieder Werbespots oder andere lustige Videos aus dem Internet nachspielen. Im vergangenen Jahr dichtete die JVS beispielsweise die Snickers-Werbung "Du bist nicht du, wenn du hungrig bist" auf ihr Fest um. Dieses Jahr ist eines der drei Beiträge eine Anspielung auf den Clip "Sag nein zu Radler" der Thüringer Studentenvereinigung SF Saufhampton MS.