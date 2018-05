Dunningen Jubiläum der Feuerwehr mit leisen Tönen

Bewusst haben die Verantwortlichen der Einsatzabteilung das Jubiläum mit leisen Tönen begonnen. So wurde in einem Gottesdienst mit anschließender Gedenkstunde auf dem Friedhof in Dunningen der verstorbenen Kameraden, ganz im Sinne des Leitspruchs der Feuerwehr "Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr" gedacht.

Bürgermeister Peter Schumacher würdigte in seiner Ansprache nicht nur die Gründungsväter der Dunninger Feuerwehr, sondern auch diejenigen, die in den Jahrzehnten danach Verantwortung übernommen haben sowie denen, die sich stets für ihre Mitbürger, für die Dorfgemeinschaft und darüber hinaus in den Dienst der guten Sache gestellt haben.

Als Zeichen der Erinnerung wurde vom Kommando der Einsatzabteilung und Bürgermeister Peter Schumacher ein Kranz niedergelegt. Zudem wurde jedes Grab der verstorbenen Ehrenmitglieder der Feuerwehr Dunningen mit einem Blumenschmuck bedacht.