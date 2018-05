Dunningen Jazz, Musical und Oper auf dem Probenplan

In diesem Jahr steht die Aufführung unter dem Motto "We’re all in this together". Besonders die Zehntklässler konnte sich dabei gut in die Situation der Hauptpersonen einfühlen, die in der zugrunde liegenden Geschichte ebenfalls ihr letztes Musical aufführen.

Angeleitet wurden sie von den Chorleiterinnen Carolin Flaig und Kerstin Fuchs. Für die Technik war wieder Werner Moser mit einer kleinen Gruppe von Schülern zuständig. Parallel probte das Schulorchester unter der Leitung von Hermann Schneider, der auch wieder die Gesamtleitung des Projekts inne hat.

Von Jazz und Musicalmelodien über traditionelle Marschmusik bis zum "Freischütz" von Carl Maria von Weber reicht das Repertoire, mit dem das Orchester das Publikum unterhalten wird.