Dunningen IT-Ausstattung erneuert

Dunningen. Eine konzertierte Aktion im wahrsten Sinne des Wortes verhalf der Eschachschule zu 50 neuwertigen Computern, die im neuen Fach "Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung" dringend benötigt werden. Ausgangspunkt der Aktion war der Hinweis der Neuntklässlerin Julia Ehrlich an ihre Mutter über die in die Jahre gekommene Ausstattung in den Computerräumen der Schule. Die – Beschäftigte der Firma Kern-Liebers – nahm den Ball auf und spielte ihn weiter zur Geschäftsführung des Unternehmens, wohl wissend, dass dort erst kürzlich noch recht neue PC gegen noch neuere ausgetauscht worden waren. Die Firmenleitung war von dem Gedanken angetan, im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit der Eschachschule abzuhelfen. Gesamtausbildungsleiter Andreas Bitzer machte sich mit seinen Auszubildenden sofort ans Werk. Die Azubis sorgten dafür, dass die Software für schulische Zwecke angepasst wurde und organisierten die Logistik, so dass die Eschachschule auf einen Schlag 50 neue Rechner zur Verfügung gestellt bekam.