Dunningen Infos retten Leben

Dunningen. "Strom in der Medizin" hört sich als Thema für den Projektunterricht im Fach NWA (Naturwissenschaftliches Arbeiten) zunächst nicht sonderlich spannend an. Was Lehrer Daniel Haar in der Klasse 8d der Eschachschule daraus machte, hatte es aber in sich. Zwei Kleingruppen hatten sich dafür entschieden, Wirkungsweise und Umgang mit dem Defibrillator sowie die Bedeutung und Interpretation von Elektrokardiogrammen (EKG) zu bearbeiten. Kurzerhand lud Haar dazu Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ein.