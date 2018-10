Dunningen "Industrie 4.0" in Stuttgart hautnah erlebt

In der Sonderschau Jugend der Nachwuchsstiftung Maschinenbau erlebten die Jugendlichen hautnah, was Industrie 4.0 bedeuten kann. In einer Prozesskette wurde ihnen vermittelt, wie von der Zeichnung bis zur Montage ein Formel-1-Modellwagen entsteht. Der Rundgang durch die Messe, die auf mehr als 120 000 Quadratmetern Fläche Technologie-Weltmarktführer für die Produktion von morgen präsentierte, hätte wohl manchen Schüler überfordert, wenn die betreuenden Lehrer die Aufmerksamkeit nicht gezielt auf Aussteller aus der Region gelenkt hätten.

So war ein Besuch am Stand der Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH aus Waldmössingen, die Freikarten zum Besuch der Messe spendiert hatte, ein Fixpunkt. Ein Danke der technikbegeisterten Jugendlichen für die faszinierende Lehrfahrt geht auch an den Förderverein der Eschachschule, der die Hälfte der Buskosten übernimmt.