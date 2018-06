Dunningen In Stein gemeißelte Seedorfer Ortsgeschichte

Dunningen-Seedorf. Oft gehören sie zum Ortschaftsbild wie Bäume und Felder, seit Jahrzehnten stehen sie an ihrem Platz, mitunter lockt ein Bänkle in ihrem Schatten zum Ausruhen. Die Rede ist von Feldkreuzen und religiösen Kleindenkmalen in Seedorf. Aber wie viele sind es, wer errichtete sie, seit wann sind sie an ihrem Platz? Bis vor wenigen Jahren wussten nur einige Genaues. So kam auf einer Fortbildung des Kirchengemeinderats die Idee auf, eine Erhebung durchzuführen. Irene Brack, damals im Gremium, und ihr Mann Bernhard übernahmen diese Aufgabe, unterstützt von Petra Wenger und Sabine Haag de Ampuero.