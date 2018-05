Dunningen In Stein gemeißelte Seedorfer Ortsgeschichte

Beliebt als Material ist der rote Sandstein der Gegend, aber auch Holzkreuze, kunstvoll geschnitzt, sind häufig. Diese bedürfen allerdings auch intensiver Pflege, was die Besitzer mit Freude übernehmen. Rund 40 Kreuze und öffentlich sichtbare Kleindenkmale haben die vier Heimatforscher auf Seedorfer Gemarkung gefunden und in einer Broschüre katalogisiert. "Mit dem Büchlein kann man seine Lieblingskreuze immer wieder besuchen", sagt Irene Brack.

Aber warum läuft man wochenlang durchs Dorf und sucht Feldkreuze? Petra Wenger beantwortet diese Frage so für sich: "Es ist wohl eine gewisse Wertschätzung. Mit den Kreuzen habe ich Geschichte direkt vor mir. Wir reisen in die ganze Welt, dabei haben wir viele schöne Dinge direkt vor Augen. Und an manchem Kreuz hängt eine spannende Geschichte." Und Irene Brack ergänzt: "Die Kreuze sind auf jeden Fall eine Bereicherung für das Dorf und seine Menschen."

Und wenn der Blick erst mal für Feldkreuze geschärft ist, dann fallen auch noch viele andere Dinge auf. So entdeckte Irene Brack in einem Garten einen ehemaligen Taufstein als Blumentrog.

Besonders freuten sich vor einigen Tagen die Senioren des Geselligen Alters, als das Ehepaar Brack per Powerpoint einen Spaziergang zu den Seedorfer Feldkreuzen unternahm. So manche verborgene Geschichte kam mit Hilfe der Zuhörer neu ans Licht. Auch eine "Feldkreuzrallye", die der Kirchengemeinde kurz nach Erscheinen der Broschüre veranstaltete, kam richtig gut an, erinnert sich Irene Brack. Ja, sinniert sie, so etwas könnte man doch bald wieder einmal machen.

Und gibt’s ein Lieblingskreuz für die Bracks? Die beiden überlegen kurz und entscheiden dann: "Eigentlich nicht – sie sind alle schön. Und Vielfalt der Kreuze offenbart eine besondere Form von Schönheit." Doch, viele der Geheimnisse, die die Kreuze umgeben, liegen noch im Dunkeln. "Wer noch was weiß, kann sich gern bei uns melden", so Irene Brack. Sonst droht dieses Wissen endgültig verloren zu gehen.