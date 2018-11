Dunningen Holzäpfelzunft hat neuen Präsidenten

1981 sei Mauch in den Verein eingetreten und acht Jahre später in den Elferrat gewählt worden, erinnerte Notheis in seiner Laudatio. Danach habe er das Amt des Kassiers übernommen. Diese Funktion hatte Mauch auch beim Narrentreffen im Jahr 1996 anlässlich des 90-jährigen Bestehens inne. 2001 erfolgte dann der Sprung an die Vereinsspitze. Der Präsident war im Jahr 2004 für sein großes Engagement mit der aktiven Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet worden.

Hohes Ansehen genossen

Ein erster Höhepunkt in seiner Zeit als Vorsitzender sei für Mauch das große Narrentreffen im Jahr 2006 zum 100-jährigen Bestehen gewesen. Die dritte närrische Großveranstaltung, das Narrentreffen zum 111-jährigen Bestehen, folgte in 2017.

Vieles habe Mauch in den 17 Jahren seiner Amtszeit angestoßen, lobte sein Nachfolger. Michael Notheis musste sich in seiner Laudatio beschränken: "Ich kann nicht alles aufzählen, das würde den Rahmen sprengen." Er nannte aber beispielhaft den Bau des Vereinsschuppens oder die Renovierung der Moschte. Martin Mauch habe nicht nur im eigenen Verein und in der Gemeinde, sondern auch bei auswärtigen Zünften großes Ansehen genossen.

Er selbst freue sich auf die neue interessante Aufgabe, sagte Notheis. "Das ist eine große Herausforderung, ich werde versuchen, die Lücke zu schließen."

Mauchs Resümee zum Abschluss fiel ausschließlich positiv aus. "Ich hatte in den Jahren als Präsident der Holzäpfelzunft Dunningen eine sehr interessante, aber auch durchaus spannende und lehrreiche Zeit. Eine Zeit vieler Erfahrungen und Kontakte, kurzum: Sie war für mich sehr, sehr schön. Danke schön deshalb nochmals an Euch alle."