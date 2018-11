Dunningen Holzäpfel verlieren 40 Jahre geballte Erfahrung

Dunningen (kw). Fast 40 Jahre geballte närrische Erfahrung hat die Holzäpfelzunft Dunningen auf einen Schlag verloren: Mit Martin Mauch, Stefan Kroner und Gernot Zill verließen drei langjährige Vorstandsmitglieder das Gremium. Eine junge, frische Kraft trete nun an die erste Stelle in der Zunft, und "da bin ich mir sicher, diese wird ihr Bestes geben und versuchen, unser Narrenschiff auf Kurs zu halten," meinte der bisherige Präsident Martin Mauch und übergab sein Amt an Michael Notheis.