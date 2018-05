Dunningen Herzsportgruppe genießt mediterranes Flair am Gardasee

Am frühen Abend erreichte man den Zielort Torbole am Nordufer des Sees. Noch am Abend genossen einige Ausflügler das südliche Flair des Ferienortes mit einem Spaziergang an der Uferpromenade. An den folgenden Tagen erkundete die Gruppe zahlreiche malerische Orte am Gardasee wie Bardolino, Lazise und Sirmione. Die größte Tagesreise führte zunächst nach Padua; von dort ging’s mit dem Zug weiter in die Lagunenstadt Venedig. Nach einer interessanten Stadtführung erfolgte für viele die obligatorische Bootsfahrt über den Canale Grande zurück zum Bahnhof. Eine Schifffahrt auf dem Gardasee, von Malcesine nach Limone, gehörte ebenfalls zum Pflichtprogramm und durfte nicht fehlen, genauso wie eine Wein- und Grappaprobe in einer Brennerei. Während eine Gruppe am freien Tag den nahe gelegenen Ort Riva erkundete, machte sich eine andere mit dem Bus auf in die Bergwelt nach Tremosine. Von der Schauterrasse aus genoss man bei blauem Himmel einen herrlichen Weitblick über den ganzen Gardasee und die imposante Bergkette des Monte Baldo. In einer romantisch gelegenen Dorfwirtschaft lernten die Ausflügler einen Wirt kennen, der sogar Deutsch sprach. Nachhaltige Eindrücke hinterließ auch der Besuch in Verona, der Stadt von Romeo und Julia. Eine Stadtführung zeigte die bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie die "Arena di Verona", die größte Opernbühne der Welt. Heimreise hieß es am siebten Tag, nicht jedoch, ohne einen Abstecher ins mondänen Meran zu machen. Dort herrschte Volksfeststimmung, denn an diesem Tag wurde der Meran-Halb-Marathon abgehalten. Mit vielen Eindrücken ging es nach Hause.