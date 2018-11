Dunningen Hat ausgefranste Kraterstrecke bald ein Ende?

Am Montag war auch Bürgermeister Peter Schumacher in die Ortschaftsratsitzung im Mehrzweckraum der Eschachtalhalle gekommen. Er wusste, auch diesmal wird Ortsvorsteher Hermann Hirt auf eines seiner "Lieblingsprojekte" hinweisen, die längst überfällige Sanierung des Hochwaldwegs, der sich inzwischen in einem ziemlich verheerenden Zustand befindet. Wieder und immer wieder hatte Hirt in den vergangenen Jahren auf den maroden Weg hinwiesen.

Nach den Worten Hirts sei es sogar schon Teil des Eingliederungsvertrages im Jahr 1972 gewesen, dass der Weg, der, wie der Name schon sagt, von Lackendorf auf den Rottweiler Hochwald führt, gerichtet wird.

Zwischenzeitlich sei die Sanierung des Wegs etwas "in Vergessenheit geraten", so Hirt weiter. Inzwischen hätten sich auf der Strecke regelrechte Krater gebildet, weil der Asphalt in verschiedenen Flickstellen einfach verschwunden sei. Zudem seien die Randstreifen "total ausgefranst". Das sei besonders für Radfahrer "durchaus gefährlich", warnte der Ortsvorsteher am Montag. Hirt zeigte sich überzeugt: "Da hat die Gemeinde eine Verkehrssicherungspflicht." Die Stadt Rottweil habe inzwischen ihren Teil der Strecke mit einer neuen Decke versehen. Die Gemarkungsgrenze sei auf diese Weise deutlich zu erkennen, schob der Ortsvorsteher nach.