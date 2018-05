Dunningen Großes Fest am Wochenende

Alle bisherigen 17 Kommandanten der Feuerwehr Dunningen haben es verstanden, die Mannschaft immer auf einem guten Ausbildungsstand zu halten, aber auch die technische Ausstattung modern zu halten. Nach wie vor stehen dabei der Zusammenhalt und die Kameradschaft innerhalb der Feuerwehr an oberste Stelle und das seit mehr als 150 Jahren.

Diese wechselvolle Geschichte wurde in einer Dauerausstellung, die vom Festwochenende bis Anfang August im Rathaus Dunningen, in den Räumlichkeiten des ehemaligen Notariats aufgebaut ist, detailgetreu dargestellt. Ergänzend hierzu gibt es die Festschrift "150 Jahre Feuerwehr Dunningen", die nicht nur die Geschichte der Feuerwehr Dunningen, sondern auch die Geschichte des Feuerlöschwesens in der Region widerspiegelt.

Dieses Buch gibt es am Festwochenende im Festzelt, sowie anschließend im Bürgerbüro des Rathaus und im Nähstüble Hutz zu kaufen.

Die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest auf der Wehlewiese vom 1. bis 4. Juni laufen auf Hochtouren, das Programm im und um das Festzelt bietet Jung und Alt Spaß und gute Unterhaltung.

Am Freitagabend geht es los mit einer Rocknacht mit der Rockband "NoWay". Am Samstag finden am Vormittag die Abnahmen der Leistungsabzeichen in der Rottweiler Straße statt, am Nachmittag ist eine groß angelegte Übung der Kreisjugendfeuerwehr an der Wehlehalle, und die Alterswehren treffen sich im Festzelt. Am Abend steigt dann die ultimative SWR-4-Schlagerparty mit der "Familie Hossa".

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des 21. Kreisfeuerwehrtages und beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst im Festzelt mit anschließendem Frühschoppen. Nachmittags schlängelt sich dann der große Jubiläumsumzug mit Feuerwehren, Oldtimern, Blaskapellen und Spielmannszug und örtlichen Vereinen durch Dunningen. Die Fahnenabordnungen ziehen dann ins Festzelt ein, bevor Musikvereine zur Nachmittagsunterhaltung aufspielen.

Am Montag steht am Nachmittag Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt. nach einem kleinen Kinderumzug findet dann der Kinder- und Seniorennachmittag statt. Es gibt ein Handwerkervesper und anschließend den Festausklang mit der Besetzung "LauterBlech". Für die Kinder ist Sonntag und Montag unter anderem die Hüpfburg der Schreinerinnung und ein Spritzenhaus aufgebaut.

Weitere Informationen: www.dunningen112.de.