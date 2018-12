Dunningen Große Verunsicherung

Dunningen. Wie die Dunninger "Aktion Ukrainehilfe" kritisch beobachtet, ist die Not in Mukachevo und Umgebung weiterhin groß. Hier sind die alten Menschen und die Kinder am stärksten betroffen, da sie das schwächste Glied in der Kette sind. Viele Kinder müssen zum Beispiel ohne ihre Väter aufwachsen, da diese sich aufgrund der wirtschaftlichen Not im Ausland eine Arbeit suchen müssen. In vielen Fällen bricht die Verbindung zur Heimat ab und somit fällt er als Versorger der Familie aus.