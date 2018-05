"Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort ..." (Apostelgeschichte 2,1.4): Getreu diesem Motto hatte die Seelsorgeeinheit Eschach-Neckar die Gläubigen aus den Gemeinden Bösingen, Herrenzimmern, Villingendorf, Dunningen, Seedorf und Lackendorf zum siebten gemeinsamen Pfingstgottesdienst am Pfingstsonntag eingeladen. Einer Sternwanderung gleich zog es die Gläubigen zu Fuß, mit dem Auto oder dem Bus dem Zielort entgegen. In diesem Jahr hatte man sich für das Sportgelände Lackendorf entschieden. Der Gottesdienst, der von Pfarrer Hermann Barth und dem Pastoralteam der Seelsorgeeinheit abgehalten wurde, stand unter dem Thema "Pfingsten – Der Geist weht, wo er will!" und wurde von einer Musikband mitgestaltet. Im wörtlichen Sinne bekamen dies die Gottesdienstbesucher auch hautnah zu spüren, denn der Wettergott schickte vereinzelt Wind und recht kühle Temperaturen auch über den Ort des Geschehens. Nach Beendigung des Gottesdienstes konnten sich die Anwesenden mit einer heißen Roten mit Wecken und einem Getränk stärken. Foto: Rudolf