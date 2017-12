Dunningen Gemeinwohl stets zur Richtschnur gemacht

Aber: "Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit als Gemeinderat waren auch persönliche Opfer verbunden, um an verantwortlicher Stelle bei der Lösung der Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben mitzuwirken und so an einer gedeihlichen Entwicklung der Gemeinde mitzuwirken", sagte der Schumacher wörtlich. Insofern sei auch ein Dank an Haags Frau Anja und die vier Kinder Maria, Salome, Georg und Lina angebracht. Er wünschte Haag viel Glück und baldige Genesung.

Heinz Haag bedauerte, sein Amt als Gemeinderat aufgeben zu müssen. Zunächst habe er noch gehofft, dass sich seine Gesundheit schnell wieder herstellen lasse. Inzwischen habe er erfahren müssen, dass es doch so schnell nicht gehe, sagte er.

Ihm sei inzwischen klar geworden, wie sehr er in seine politische Arbeit hineingewachsen sei. Er habe viele Menschen kennengelernt und wertvolle Erfahrungen machen und Demokratie an der Basis mitgestalten dürfen. Und doch sei es jetzt Zeit, sich aus dem Gemeinderat zurückzuziehen, um einem Nachrücker Platz zu machen.

Mit einem kleinen Empfang im Anschluss an die Sitzung des Gemeinderats nahm Haag endgültig auch formell Abschied von seinen Gremiumskollegen.

Der Seedorfer Christoph Wilk wird als Nachrücker Haags Platz im Gemeinderat einnehmen. Wilk hatte bei der Kommunalwahl 2014 die nächsthöhere Stimmenzahl der Freien Liste geholt. Er wird in der Sitzung des Gemeinderats am 22. Januar 2018 offiziell auf sein neues Amt verpflichtet.