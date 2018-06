Dunningen Gelegenheit an der Maus gepackt

Ausgangspunkt der Aktion war der Hinweis der Neuntklässlerin Julia Ehrlich an ihre Mutter auf die in die Jahre gekommene Ausstattung in den Computerräumen der Schule. Diese – bei der Firma Kern-Liebers beschäftigt – nahm den Ball auf und spielte ihn weiter zur Geschäftsführung des Unternehmens, wohl wissend, dass dort erst kürzlich noch recht neue PC gegen noch neuere ausgetauscht worden waren. Firmenleitung ist angetan

Die Firmenleitung war von dem Gedanken angetan, im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit der Eschachschule abzuhelfen. Gesamtausbildungsleiter Andreas Bitzer machte sich mit seinen Auszubildenden sofort ans Werk. Die Azubis sorgten dafür, dass die Software für schulische Zwecke angepasst wurde und organisierten die Logistik, so dass die Eschachschule auf einen Schlag 50 neue Rechner zur Verfügung gestellt bekam. Der Förderverein der Schule gab bei der Schreinerei Franke Boxen in Auftrag, um die neue Hardware zerstörungssicher einbauen zu können. Und Markus Holl, der Netzwerkbetreuer der Schule, nahm das System in Betrieb.