Dunningen Geheimnisse eines weithin unbekannten Kontinents

Das Team des Dunninger Forums hat wieder sehr viel Zeit und Mühe investiert, um eine bunte und vielfältige Bildungsplattform für Interessierte zu gestalten.

Die Vortragsreihe startet am 19. Oktober gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Dunningen. Frank Schobel nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise "In 120 Tagen mit dem Rucksack durch Asien". Er berichtet über Erfahrungen und Erlebnisse, gibt Einblicke in die landwirtschaftliche, kulturelle und kulinarische Vielfalt dieses Kontinents. Beginn um 19.30 Uhr in der Aula der Eschachschule in Dunningen, der Eintritt ist frei.

Martina Stier, Heilpraktikerin, referiert über ein unterschätztes und vernachlässigtes Organ, den Darm. Bis vor wenigen Jahren wurde diesem Organ kaum Beachtung geschenkt. Dabei ist eine ordentliche Funktion mit seinen Co-Organen extrem wichtig. Der Vortrag findet am Montag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Musiksaal der Eschachschule statt.