Steil aufwärts ging es jetzt für den Jahrgang 1950 aus Dunningen. Pünktlich um 12 Uhr begann die Auffahrt im Thyssen-Krupp-Testturm auf die 232 Meter hohe Aussichtsplattform auf dem Berner Feld in Rottweil. Schon allein diese etwa 26 Sekunden dauernde Fahrt im Panoramaaufzug war ein Erlebnis. Fast zwei Stunden genossen die Jahrgängerinnen den einzigartigen Blick nicht nur auf den historischen Kern der alten Reichsstadt, sondern auch über die komplette Stadt, die umliegenden Ortschaften und das Ländle. Trotz der etwas diesigen Sicht war natürlich auch Rottweils attraktive Nachbargemeinde Dunningen erkennbar. Die beiden Führer der Stadt Rottweil, Enderle und Deibler, informierten die Jahrgänger ausführlich über die technischen Details des Turms sowie dessen Bau. Die Ausführungen stießen bei den Zuhörern auf offene Ohren, was die vielen Fragen während der Führung auf dem Turm und dem Gelände bewiesen. Beim anschließenden Auftanken im Genießerhof in Dietingen konnten sich die Jahrgänger nach den zahlreichen Informationen erholen. Foto: Rudolf