Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher (links), die Vorsitzende des DRK-Ortsverbandes, Paola Notheis (vorne, Zweite von links) und DRK-Bereitschaftsführer Jan Flindt (rechts) haben in der Sitzung des Gemeinderats in Dunningen am Montagabend fleißige Blutspender geehrt und ihren freiwilligen Einsatz zur Rettung von Leben gewürdigt. Foto: kw