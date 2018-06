Seedorf. Nach der Vorrunde der Spiele um die Dorfmeisterschaft auf dem Seedorfer Eschenwiesensportplatz stand um 20 Uhr das Damen-Elfmeterturnier auf dem Programm Die sieben Mannschaften traten im Modus jeder gegen jeden an. Den dritten Platz belegten schließlich die "Torminatoren". Im Finale zwischen den "Fit’s Damen" und den "Knallerfrauen" konnten sich die "Fit’s Damen" mit 5:3 durchsetzten. Die besten Torschützinnen, die alle sechs Elfmeter in der Vorrunde souverän verwandelten, waren Jana Wäschle, Franziska Haas, Aline Roth und Carina Ahner. Unser Bild zeigt die "Fit’s Damen" (T-Shirts in Pink) mit den zweitplatzierten "Knallerfrauen". Foto: Haag