Dunningen Feuerwehr verhindert bei Brand Schlimmes

Dem Bericht zufolge war bereits auf der Anfahrt eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Nach dem Eintreffen des Einsatzleiters wurde diesem durch Mitarbeiter der Firma berichtet, dass in einer offenen Verladehalle in einer Box gelagerte, lösungsmittelgetränkte Textilreste in Brand geraten seien. Daraufhin habe die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, zudem sei die automatische Schaummittellöschanlage ebenfalls aktiv geworden. Diese wie auch Löschversuche durch Mitarbeiter hätten eine weitere Brandausbreitung indes nicht verhindern können.