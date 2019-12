Dunningen Feuerwehr löscht brennendes Auto

Dunningen-Seedorf - Durch einen Autobrand ist es am Samstagabend kurzzeitig zu Behinderungen in der Freudenstädter Straße in Seedorf gekommen. Der Fahrer des Wagens hatte laut Mitteilung der Feuerwehr während der Fahrt einen Leistungsverlust seines Fahrzeuges bemerkt und nach dem Anhalten festgestellt, das Flammen und Rauch aus dem Motorraum drangen.