Dunningen Eschachschule: Zeitplan wackelt gewaltig

Immerhin sieht Peter Schumacher das Problem als beherrschbar an. Die angemieteten Schulcontainer sollen länger bleiben, der Umzug später erfolgen, wenn es nicht anders geht.

Aber die Diskussion um den Schulneubau war damit aber noch lange nicht beendet. Architekt von Schulz und sein Partner Michael Rottweiler wollen am laufenden Bau noch ein bisschen nachbessern.

So sollen jetzt Oberlichter und Verglasungen in die Türen eingebaut werden, um mehr Tageslicht ins Gebäude zu lassen (42 500 Euro Mehrkosten). Ins Dach der Treppenhäuser sollen Lüftungslamellen eingebaut werden, und eine Dreifach- statt einer Zweifachverglasung soll Energie sparen helfen (25 000 Euro Mehrkosten). Die Räte einschließlich des Bürgermeisters waren irritiert. Eigentlich hätte alles bereits geplant und ausgeschrieben sein sollen. Jetzt falle den Architekten ein, dass Tageslicht im Gebäude sinnvoll sei. So entspann sich eine Diskussion, was notwendig nachgerüstet werden muss und was man bleiben lassen könne. So wurde den Oberlichtern zugestimmt (Inge Erath: "Tageslicht ist für einen Arbeitsplatz optimal", Wolfgang Gerst: "Das ist zwar echt teuer, aber trägt zur Wohlfühlatmosphäre bei.").

Die teurere Verglasung fand jedoch keine Zustimmung. Wolfgang Mauch bezweifelte rundheraus, ob die Mehrkosten durch die Energieeinsparung überhaupt wieder reinzuholen sind. Auch die Lüftungslamellen blieben in der Abstimmung auf der Strecke.

Peter Schumacher entließ die Architekten nicht aus der Verantwortung: "Es ist natürlich unglücklich, dass wir ein Jahr nach der Vergabe darüber diskutieren." Allerdings bleibt der Bau auch mit Oberlichtern im Kostenrahmen, weshalb die Architekten dies nicht als Mehrkosten sehen. Schumacher will jedenfalls ein scharfes Augenmerk auf die Baustelle halten. Und bis jetzt steht noch nicht einmal der Rohbau.