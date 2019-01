Dunningen Es trifft jeden – aber bald mit Konzept

Der Technische Leiter der Gemeinde, Rafael Burri, gab sich alle Mühe zu vermitteln, aber Harald Klein war kaum zu bremsen. Er hatte sich warm geredet und zeigte Bild auf Bild. Doch die Relevanz des Hüfinger Friedhofs für den in Lackendorf erschloss sich wohl auch nicht jedem.

Das Thema Friedhöfe wird in den kommenden Jahren eminent wichtig werden, irgendwann ist jeder betroffen. Und es tut sich was. War noch vor wenigen Jahrzehnten die traditionelle Sargbestattung beherrschend, verlangen die Menschen immer mehr nach anderen, moderneren Bestattungsformen wie Baumgräber, Urnenwände, Urnenstelen oder sogenannte Aschewiesen.

Damit einher geht schon in einer überschaubaren Zeitspanne ein Rückgang des Platzbedarfs durch neue Bestattungsformen und der Bestattungszahlen. Ebenso zu bedenken ist eine sinnvolle Bewirtschaftung der Friedhöfe in allen drei Ortsteilen. Und natürlich spielen Geologie und Topografie bei der Erarbeitung einer Friedhofsentwicklungsplanung eine Rolle.

Planer rechnet in Jahrzehnten

All das werde schon allein verfahrenstechnisch eine Menge Zeit in Anspruch nehmen, kündigte Klein an. Nicht nur am Montagabend, sondern überhaupt. Er rechne in Jahrzehnten, bis eine solche Planung umgesetzt sein werde. Und bevor man in eine Planung einsteige, sei eine Bestandsaufnahme überhaupt erst die Grundlage, wie Klein betonte.

Und die hatte der Planer in Lackendorf vorgenommen. Dabei hatte sein Kennerauge schnell Vor- und Nachteile ausgemacht. Positiv fiel ihm die reizvolle Lage und das großzügige Grundstück auf. Auch seien genügend Reserven an Bestattungsflächen vorhanden.

Auf der Negativseite wurde die Liste länger. Es fehlten Bestattungsgenehmigungen, es gebe keine Belegungsplanung, bei Größe und Lage der jüngsten Grabfelder herrsche Konzeptionslosigkeit, das Erscheinungsbild im Bestand sei "versteinert". Klein sah ungepflegte, standortfremde Gehölze, zu breite Wege und eine renovierungsbedürftige Aussegnungshalle.

Die Ortschaftsräte sahen schließlich die Notwendigkeit, sich mit den Missständen auseinanderzusetzen. Ortsvorsteher Hermann Hirt sah keine Alternative: "Wir müssen diesen Weg gehen." Und Armin Wetzel riet den Kollegen, das Angebot Kleins als Chance zu sehen: "Wir sollten das auf uns zukommen lassen."

Bei der anschließenden Abstimmung fasste der Ortschaftsrat den Empfehlungbeschluss, dem Planungsbüro "landschaft4" den Auftrag zur Erarbeitung eines Friedhofsentwicklungskonzepts für alle drei Ortsteile zu erteilen. Berthold Rall enthielt sich allerdings der Stimme.