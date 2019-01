Dunningen Es kribbelt und krabbelt im Raupennest

Dunningen-Seedorf (mh). 21 neue Narrenkleidle hat die Raupenzunft Seedorf am Freitagabend an ihre Träger übergeben. Nach der Begrüßung durch den stellvertretenden Narrenpräsidenten Oliver Hölz und durch Hanselboss Lucas Rapp gab dieser den Narrenkleidle den traditionellen Narrenschlag. Anschließend wurden die Urkunden der zwölf Raupen, darunter eine zunfteigene Jugendraupe und die Gewinnerraupe der diesjährigen Verlosung, sieben Gretele und vier Schantle an die jeweiligen Besitzer übergeben.