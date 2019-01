Dunningen Es hängt wieder mal alles am lieben Geld

Dunningen-Lackendorf. Es hängt am Geld – wieder einmal. Der Herzenswunsch des Lackendorfer Ortschaftsrats, den Kindergarten im Alten Schulhaus unterzubringen, könnte doch wieder in weite Ferne rücken – wenn sich andere Lösungen als kostengünstiger herausstellen. Das war aus dem Bericht des Ortschaftsratsmitglieds Berthold Rall aus der Kindergarten-Projektgruppe herauszuhören. Er fasste in der Sitzung des Ortschaftsrats am Montag den aktuellen Sachstand bei den Beratungen zusammen.