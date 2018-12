Dunningen Ermittlungen: Unbekannter spricht Neunjährigen an

Dunningen-Seedorf - Die Polizei untersucht derzeit einen Vorfall, der sich am vergangenen Montag in Seedorf ereignet haben soll. Dabei soll ein neunjähriger Junge nach eigener Aussage von einem Mann angesprochen worden sein, der ihm angeboten habe, ihn nach Hause zu fahren. Die Vorgehensweise erinnert sehr an einen ähnlichen Vorfall, der im September dieses Jahres für Aufregung bei Eltern und Lehrern gesorgt hatte.