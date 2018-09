Dunningen Erinnerungen an vergangene Zeiten leben auf

Zum Mittagessen in Oberkollbach packten Kurt Flaig, Gerhard Werner und Rudi Marte ihre Instrumente aus und boten stimmungsvoll volkstümliche Melodien. In Calw-Altburg, wo Gerhard Ruoff viele Jahre Pfarrer war, teilte sich das Gesellige Alter in drei Gruppen auf zur Führung durch das vom Schwarzwaldverein aufgebaute Bauernhausmuseum. Vom Keller bis unter das Dach werden dort über drei Stockwerke verteilt längst überholte Utensilien aus der Land- und Hauswirtschaft, die vielen noch bestens in Erinnerung sind, aufbewahrt. Gemeinsam wurden auf dem neuen Friedhof des Ortes die letzte Ruhestätte von Ruoffs Ehefrau und die Martins-Pfarrkirche, in der Ruoff viele Jahre Gottesdienste gefeiert hatte, aufgesucht. Eingekehrt wurde im Gasthaus Rössle, wo das Instrumentaltrio das Abendessen musikalisch abrundete. Dank nach dem erlebnisreichen Tag galt vor allem Gerhard Ruoff und seinem engagierten Team für die Vorbereitung des überaus interessanten Ausflugs.