Dunningen Erdiger Farbton oder eher k...braun?

Dunningen. Regelrecht entsetzt zeigten sich am Montag etliche Gemeinderäte, als die Sprache auf die frisch aufgetragene Fassadenfarbe am Neubau der Eschachschule kam. Im Farbkonzept vorgesehen war ein "erdiger Farbton". Nicht nur Bürgermeister Peter Schumacher fühlt sich beim Betrachten der Fassade an Fäkalien erinnert: "Irgendwie ein K...braun".

Mit dieser Einschätzung stand er am Montag nicht allein. Frank Maier, selbst Lehrer an der Eschachschule, dem die Farbe auch nicht gefällt, fand es schon merkwürdig, dass der Gemeinderat jede Kleinigkeit bis hin zu den Türklinken im Neubau entschieden habe, ausgerechnet bei der Fassade sei dieser nicht gefragt worden. Auch die Verwaltung und die Schulleitung seien bei der Farbwahl übergangen worden, ergänzte Bürgermeister Schumacher.

Jetzt ist die Bescherung da, und zu allem Übel "müssen wir uns das über Jahre angucken", wie es Inge Erath grauste. Bürgermeister Schumacher räumte an dieser Stelle allerdings ein, dass "von uns niemals ein Dementi kam". Er hätte sich sogar mit der missglückten Farbwahl abgefunden, so Schumacher, um den Neubau vor weiteren Verzögerungen zu bewahren. Markus Holl wies allerdings darauf hin, dass der Bau eh schon vier Wochen in Verzug sei.