Auch in der Ferienzeit sind Aktive des Musikvereins Eintracht Seedorf gemeinsam unterwegs. Nicht mit Instrumenten, sondern mit dem Rad besuchte eine Kerngruppe jeweils Mittwochsabends ehemalige Musiker, die im Kreisgebiet wohnen. Die letzte Tour führte nach Winzeln, um Dirigent Martin Eger einen Besuch abzustatten. Der war begeistert, dass seine Musiker auch ihre Fitness trainieren. Geehrt wurde Carina Neff, die an allen Radtouren teilgenommen hatte. Am heutigen Mittwoch findet die erste Probe als Vorbereitung auf das Frühschoppenkonzert beim Heiligenbronner "Nationalfeiertag", dem Zwetschgenmarkt, am 9. September statt. Foto: Eintracht