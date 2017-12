Dunningen Einstimmung aufs Fest

Dunningen. Wieder einmal Treffpunkt für große Scharen von Gästen aus dem ganzen Umkreis war der 19. Dunninger Weihnachtsmarkt. Schon von Beginn an am frühen Nachmittag herrschte zwischen den Ständen reger Besuch. An 40 Ständen hatten die Besucher die Qual der Wahl, wenn es um die Stärkung und zwischendurch um Geschenke für die Lieben ging.