Dunningen Einstimmung aufs Fest

Dunningen. Schon von Beginn an am frühen Nachmittag herrschte zwischen den Ständen reger Besuch. An 40 Ständen hatten die Besucher die Qual der Wahl, wenn es um die Stärkung und zwischendurch um Geschenke für die Lieben ging.

Da wurde geschaut und geschnuppert, was Marktbeschicker anzubieten hatten. Die Klassiker waren heiße Getränke wie Glühwein und Glühmost, auch Kinderpunsch war im Angebot. Gegen den Hunger halfen vor allem Schupfnudeln, Grillwürste oder Winzerwecken. Nicht unbeachtet blieben Bastelarbeiten, Deko für Advent, Christbaumschmuck oder selbst gestrickte Socken.

Auch die Bastelwerkstatt für die Kleinen stieß auf großes Interesse. Musikalisch umrahmt wurde der Weihnachtsmarkt von einer kleinen Abordnung der Musikvereine Dunningen und Seedorf.