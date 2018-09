Dunningen Eine weithin unterschätzte Berufsgruppe

In den vergangenen Monaten hat es Veränderungen im sogenannten Hausmeister-Pool gegeben, wie die Chefin, Ortsbaumeisterin Karola Heinz, erläutert. Scherzhaft meint sie, der "Altbestand" sei aufgestockt worden. Statt vier gibt es nun fünf Hausmeister. Nachdem in Dunningen Al­fred Kammerer und in Seedorf Reiner Werner in den Ruhestand gegangen sind, sah die Gemeindeverwaltung den Zeitpunkt für eine Neustrukturierung gekommen.

Die Arbeit geht ihnen gewiss nicht aus. Sie betreuen rund 28 000 Quadratmeter Nutzfläche und mehr als 10 000 Quadratmeter Außenfläche drumherum, sie warten, reparieren, räumen – kurz sie kümmern sich.

Martin Mauch betreut die Wehle- und Eschachtalhalle. Der Arbeitsschwerpunkt von Ralf Birk liegt in Seedorf, Ralf Emminger ist unter anderem der neue Energiebeauftragte der Gemeinde und Peter Keller bezeichnet sich schmunzelnd als "Mädchen für alles", er ist der Allrounder im Team.