Dunningen Ein "Weltfairänderer" kann jeder werden

In einer kurzen, dafür aber umso "actionreicheren" Eröffnungsveranstaltung stimmten die "Teamer" um Projektleiter Dominic Nawratil vom Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) die Eschachschüler zu Beginn der Woche auf ihr Vorhaben ein. Auch Bürgermeister Peter Schumacher ermutigte die Kinder und Jugendlichen in einem Grußwort frei nach dem Motto "Das Wenige, das du tun kannst, ist viel", selbst zum "Weltfairänderer" zu werden.

In zwei großen Zelten auf dem Schulhof hatten die Klassen die Möglichkeit, Workshops zu besuchen, in denen sie dann eine Doppelstunde lang spielerisch wesentliche Aspekte zu Themen wie beispielsweise Plastiktüten und das Meer, die Bedeutung von Handys für das ökologische Gleichgewicht, gerechter Welthandel und Müllvermeidung bearbeiteten. Sie erfuhren an Beispielen, herausgegriffen aus der eigenen Lebenswelt, dass es gerade auf die kleinen Schritte ankommt, und dass sie selbst mit ihrem Verhalten zu globaler Fairness und Gerechtigkeit beitragen können.

In anderen Workshops konnten die Schüler mittels kleiner erlebnispädagogischen Aufgaben am eigenen Leib erfahren, was es heißt, sozial und fair miteinander umzugehen und durch kooperatives Verhalten die Ziele gemeinsam zu erreichen.