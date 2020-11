Dunningen Ein saurer Apfel wird serviert

Dunningen. Es ist in regelmäßigen Abständen das gleiche Ritual: Gegen Ende des Jahres, wenn der Haushalt im Wesentlichen steht, schauen die Gemeinden, in diesem Fall Dunningen, auf die Einnahmesituation bei den Gebühren. In dem einen oder anderen Fall muss nachjustiert und "angepasst" werden. Und wenn eine Gemeinde die Gebühren "anpasst", werden sie in der Regel erhöht. Der Bürger muss dann in den sauren Apfel beißen.