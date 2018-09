Dunningen Ein Beitrag zur Artenvielfalt

In Dunningen hat die Kolpingsfamilie das Lesen übernommen, während in Seedorf und Lackendorf dies die Pfarrjugend getan hat. Die Äpfel wurden dann bei der Mosterei Schmid in Winzeln gepresst. Der Gesamtertrag ergab rund 2180 Liter Apfelsaft. Dieser kann in Kanistern zu je zehn Litern ab sofort beim Pfarrbüro zu den üblichen Öffnungszeiten zum Preis von elf Euro erworben werden. Der Erlös kommt Projekten in Peru zugute.

Für die Kolpingfamilie, die mit neun Frauen und Männern im Einsatz war, war es eine Selbstverständlichkeit, sich bei der Apfelsaftaktion einzusetzen, wie der Vorsitzende Hans Georg Maier erzählte. Die Kolpingsfamilie engagiere sich schon seit vielen Jahren im Naturschutz, etwa mit der Pflege des Biotops beim Kolpingkreuz.

Weiter führte er aus: "Streuobstwiesen und Apfelhochstämme sind für viele Vögel, Tiere und Insekten ein wichtiger Lebensraum, den es deshalb unbedingt zu erhalten gilt. Mit der Apfelsaftaktion leistet die Alianza deshalb einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt in unserer Landschaft". Er freue sich, dass es noch so viele Grundstückseigentümer gebe, die Apfelhochstämme pflegen und die die Sammler bereitwillig unterstützen.