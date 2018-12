Dunningen Diebe lassen Tausende Zigaretten mitgehen

Die zwei Diebe befanden sich zwischen 16.45 Uhr und 17 Uhr in dem Geschäft in der Gartenstraße. Während der eine Täter mit vorgelegter Ware die Mitarbeiterin an der Kasse beschäftigte, klaute der andere unbemerkt Zigaretten aus dem nahe stehenden Verkaufsständer. Die Polizei geht davon aus, dass der "Langfinger" präparierte Bekleidung trug. Denn ohne entsprechende Stauräume an oder unter der Kleidung ist ein Ladendiebstahl in der Größenordnung unter den gegebenen Umständen kaum denkbar. Der Schaden für das Geschäft liegt bei zirka 2000 Euro.

Die beiden Gauner werden wie folgt beschrieben: Der "Einkäufer" war etwa 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank, unrasiert und hatte einen dunklen Teint. Bekleidet war der Mann mit Jogginghose, einer dunkelblauen Jacke und blauer Schildmütze. Der "Stehler" war etwa zehn Jahre älter, hatte kurzes blondes Haar, war um die 1,75 Meter groß und hatte eine sichtbare Zahnlücke im Oberkiefer. Er dürfte osteuropäischer Herkunft sein.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt und sucht nach Zeugen. Wem die beiden Diebe am Dienstag in Dunningen aufgefallen sind, der wird gebeten, sich umgehend unter der Telefonnummer 07422/27010-0.