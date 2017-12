Dunningen Die Zuhörer fiebern mit den Kandidaten

Genau in diesem Bereich konnte Vanessa Thomaneck überzeugen. Es gelang ihr, die Geschichte der drei Freunde, die mit Hilfe eines geheimnisvollen Briefes auf der Suche nach Alex’ Eltern sind, so vorzutragen, dass ihre Mitschüler sich in die Eingangshalle des Naturhistorischen Museums in London hineinversetzt fühlten und mit den drei Romanhelden mitfieberten und bangten, ja sogar mit ihnen lachten.