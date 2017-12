Dunningen Die Martinsfeier gleich zur guten Tat genutzt

Dunningen-Seedorf. Die Kinder, Eltern und Mitarbeiter des Gemeindekindergartens Seedorf unterstützten in dieses Jahr die Aktion Strahlende Augen, eine Aktion der deutschen Humanitären Hilfe in Nagold und der Royal Rangers, die bedürftigen Kindern in armen Ländern eine Weihnachtsfreude bereiten will.